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«Кто-то уже появился на свет»: младшая дочь Сергея Шойгу сообщила, что впервые стала мамой

Ксения Шойгу в соцсетях рассказала о радостном событии в своей жизни.

«Кто-то уже появился на свет»: младшая дочь Сергея Шойгу сообщила, что впервые стала мамой
Сергей Шойгу. Фото: Globallookpress.com

Младшая дочь министра обороны России Сергея Шойгу, Ксения, родила ребенка. В сторис Instagram она поделилась радостной новостью со своими многочисленными поклонниками.

Ксения Шойгу
Ксения Шойгу. Фото: instagram.com/ksenia_shoigu/

«Теперь папа Алексей Столяров. Кто-то уже появился на свет».

Ксения Шойгу

Отметим, что Ксения Шойгу родила девочку. Ее муж присутствовал на родах и поддерживал любимую жену. Он заметил, что его наследница просто красавица.

Напомним, что Ксения Шойгу и блогер Алексей Столяров сыграли свадьбу весной в этом году. Летом появились первые новости, что Ксения Шойгу носит ребенка под сердцем.

Напомним, что у министра обороны России Сергея Шойгу есть еще старшая дочь, Юлия. Она директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

Что касается Ксении, то она в 2013 году окончила факультет международных экономических отношений МГИМО. Автор идеи и руководитель проекта «Гонка героев». С 2020 года стала президентом Федерации триатлона России.

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