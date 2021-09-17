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Громкие овцы заставили Криштиану Роналду переехать из особняка за 8 млн долларов

Футболист перебрался в дом поскромнее, но подальше от шумных животных.

Громкие овцы заставили Криштиану Роналду переехать из особняка за 8 млн долларов
Криштиану Роналду не ужился рядом с овцами. Фото: globallookpress.com

Какие могут быть проблемы у мировых звезд, чьи состояния исчисляются миллионами долларов? Да такие же, как у обычных людей. Противные соседи, например.

Недавно знаменитый футболист Криштиану Роналду после триумфального возвращения в английский клуб «Манчестер Юнайтед» вместе со своей семьей переехал в особняк за 6 миллионов фунтов стерлингов (более 8 миллионов долларов).

Однако уже через неделю 36-летний спортсмен, его 27-летняя подруга Джорджина Родригес и их четверо детей были вынуждены съехать из элитного дома. А все потому, что рядом располагалось пастбище овец, которые не давали звездной семье выспаться.

«Хотя дом красивый и расположен среди холмистых полей и лесов, он также был близок к овцам, которые очень шумят рано утром, — рассказал изданию The Sun источник, знакомый с ситуацией. — Роналду — настоящий профессионал, который уделяет много внимания отдыху и восстановлению после игр, поэтому было решено, что будет лучше, если он и его семья переедут».

Теперь Криштиану живет в другом доме в графстве Чешир: с бассейном, кинозалом и гаражом на четыре машины. А еще его новое жилище скрывают пышные сады, что хорошо для конфиденциальности. Второй особняк стоит всего 3 миллиона фунтов стерлингов, зато расположен там, где футболист уже жил, поэтому ему комфортно в новом месте.

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