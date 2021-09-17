Еще одна потеря: умер близкий родственник Елизаветы II

Весной этого года Елизавета II похоронила любимого мужа, принца Филиппа. Он не дожил до своего 100-летнего юбилея всего два месяца. Спустя полгода в королевской семье случилось еще одно горе.

Умер близкий друг и родственник Ее Величества — сэр Тимоти Колман. Ему был 91 год. Об этом пишет newsweek.com.

Колман женился на двоюродной сестре королевы Мэри Сесилии в 1951 году. Монаршей особе на тот момент было 19 лет. Тимоти был выходцем из знаменитой семьи, которая занималась производством соусов «От Колманов». Сэр Тимоти часто навещал Елизавету II в ее доме в Сандрингеме и был с ней в хороших, дружеских отношениях.

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