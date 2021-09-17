«Гуляют с кучей нянь и охранников»: соседка Пугачевой рассказала, где можно встретить детей певицы

Как отметила женщина, Лиза и Гарри одни по деревне Грязь никогда не ходят.

Соседка по деревне Грязь певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина рассказала, где реально встретить их детей – Лизу и Гарри.

«Проще всего это сделать на детской площадке возле замка. Она общая для всех. Вот ее построили как раз при их помощи, потому что там иногда гуляют дети: Лиза и Гарри. Конечно, не одни, а с кучей нянь и охранников». Соседка Галкина и Пугачевой

Как отметила соседка, Пугачева и Галкин живут за высоким забором. При этом она заметила, что подарки от звезд никогда не получала. Возможно, они и делают презенты людям, но только тем, кто живет недалеко от них.

Также соседка отметила, что дорогу в деревне Грязь они делали силами местных жителей. Галкин и Пугачева денег не давали. Правда, и помощи у них никто не просил, сообщает «АиФ».

Напомним, что Алла Пугачева и Максим Галкин живут в замке в деревне Грязь уже несколько лет. В свое время телеведущий и юморист на протяжении нескольких лет строил красивый дом.

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