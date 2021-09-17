Выглядеть свежо: раскрыты секреты хорошего сна Меган Маркл

Меган Маркл бережно следит за своим здоровьем, а сну она уделяет особое внимание. Герцогиня Сассекская знает, что именно сон может творить чудеса с внешностью. Но для того чтобы он был здоровым и крепким, у Меган есть несколько секретов. Во-первых, это занятия йогой.

«Йога дает много преимуществ. Это не только повышенная гибкость и сосредоточенность. Она позволяет расслабляться, снижать беспокойство и улучшать сон», — говорила в одном из интервью Маркл.

Кроме того, Меган не пьет кофе после 16:00, а перед сном, за час, позволяет себе понежиться в постели перед телевизором со своими любимыми питомцами. Об этом пишет Hello!.

Напомним, накануне Меган Маркл и принц Гарри возглавили список 100 самых влиятельных людей планеты по версии журнала Time.

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