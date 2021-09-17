«Екатерине я достался в разобранном состоянии»: Шаганов рассказал о жене, которая едва от него не ушла

Как отметил поэт, супруга младше его на 12 лет.

Поэт Александр Шаганов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей жене Екатерине, которая младше него на 12 лет.

«Я познакомился с Катей, когда ей было всего 15 лет. За 12 лет до нашего брака. Мне тогда было уже 27. И все эти годы наши отношения напоминали такое бесхитростное содержание. Я ее поздравлял с Новым годом и 8 Марта. Екатерине я достался в разобранном состоянии». Александр Шаганов

В студии появилась и жена Шаганова Екатерина, вспомнившая об их встрече.

«Я была юным корреспондентом радиостанции «Смена». Хотела взять интервью у известного человека. Так мы с ним и познакомились. Был период, когда я хотела от него уйти. Разные были мысли. У нас росла дочь. Он выпивал, но смог в итоге остановиться», — заявила Екатерина Шаганова.

Напомним, что Александр Шаганов написал стихи для огромного количества песен для звезд отечественной эстрады. Именно ему принадлежат слова таких песен, как «Атас» группы «Любэ» и «Тучи» группы «Иванушки».

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