«Начал виснуть на ней»: Егор Крид признался, насколько был близок с Беллой Торн

В 2019 году фанаты российского рэпера Егора Крида заметили, что на него подписана голливудская актриса Белла Торн. Мало того, звезда кино оставляла молодому человеку комментарии, они переписывались. И как заведено, тут же пошли слухи об их тайном романе. Но парой артисты из разных стран так и не стали. А в 2021 году Белла объявила, что выходит замуж за итальянского певца Бенджамина Масколо.

Так была ли у Торн и Крида интрижка, или они просто друзья по переписке? 16 сентября в YouTube вышел новый выпуск шоу «Что было дальше?» с участием 27-летнего рэпера, и там Егор решил рассказать свою историю с Беллой.

Российский артист поведал, что про подписку от американской звезды ему сказали поклонники. Он проверил, удивился и написал западной коллеге: «Почему ты подписана на меня?» Белла ответила, что случайно увидела парня в Сети, и он ей понравился. Так началось их Интернет-общение.

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Через какое-то время Крид отдыхал с друзьями в Лос-Анджелесе, и Торн пригласила его на вечеринку в честь дня рождения ее сестры. Рэпер приехал туда с целой бандой своих приятелей, и они начали чисто по-русски пить водку.

Причем сестра-именинница была не рада таким гостям. Егор признался, что изрядно напился и начал «жестко подкатывать» к Белле. У него даже сохранились фотографии, на которых он запечатлен в тесном контакте с актрисой.

«Ну, короче, просто начал виснуть на ней, обнимать ее, липнуть к ней все время, потому что я был пьяный в щи», — рассказал Крид.

По его словам, реакция Беллы на эти приставания была какой-то неоднозначной: было непонятно, нравится ей или нет. Егор в виду своего состояния помнит тот вечер урывками.

Однако он вспомнил, что как только приехал на день рождения, Торн познакомила его со своим молодым человеком. То есть, рэпер весь вечер «клеился» к чужой девушке на глазах у ее парня.

Под конец праздника бойфренд звезды все-таки подошел к нетрезвому россиянину, нагло обнимающему его возлюбленную. Но тут к нему подскочил друг Крида и обронил неосторожную фразу, после которой напряженная ситуация превратилась в полное фиаско. Была ли в итоге драка за девушку, Егор уточнять не стал. Он ведь не очень хорошо помнит события того вечера. А жаль.

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