«Это ему в итоге и помогло»: Матвиенко назвал единственный недостаток Григорьева-Апполонова

Как отметил продюсер, таких людей как Рыжий из «Иванушек», на самом деле, не бывает.

Продюсер Игорь Матвиенко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» назвал единственный недостаток Рыжего из «Иванушек» Андрея Григорьева-Апполонова.

«В Сочи у Рыжего был Театр мод. И я позвал его в «Иванушки». Мне хотелось сделать шоу в противовес «Любэ». Так появилась эта группа. Первым в коллективе появился Андрей. Он был такой солнца луч. Совершенно непонятный персонаж. Инопланетный. Таких людей не бывает. С патлами ходил». Игорь Матвиенко

Как отметил Матвиенко, такие люди под два метра ростом обычно закомплексованы.

«Этот такой простой. Ноги закидывает. Танцует. Единственный недостаток — не очень хорошо с вокалом. Но это ему в итоге и помогло. Если бы он еще и пел, то вообще. Потом появился Кирилл с прекрасным голосом. Затем они привели жизнерадостного Игоря Сорина», — заявил Матвиенко.

Напомним, что группа «Иванушки» стала широко известна после выхода песни «Тучи». Слова написал поэт Александр Шаганов.

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