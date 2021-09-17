Автор подкастов с ангельской внешностью: что известно о новой подруге сына Орбакайте

Дени Байсаров недавно перебрался в Москву, где стоит свой бизнес.

Младший сын Кристины Орбакайте – Дени Байсаров учился в Лондоне, где получил диплом одного из лучших университетов мира. После он вернулся к маме в США, а потом и вовсе перебрался в Москву. В России внук Аллы Пугачевой строит свой бизнес. Недавно в своем микроблоге Дени поделился снимком с роскошной блондинкой. Конечно же, молодому человеку сразу приписали роман.

Девушку зовут Алина Шепель. Ей 23 года. Судя по инстаграму, она из очень обеспеченной семьи – хорошее образование, частые путешествия.

«Когда я окончила бакалавриат в МГУ, я сказала, что поеду в Лондон только, если поступлю в лучший университет и на факультет, который мне действительно интересен. Мой выбор пал на Univeristy of the Arts, London, факультет fashion business», — откровенничала Алина в своем микроблоге.

Шепель является автором подкастов «101 вдохновляющая история» и участвует в одном из арт-проектов Байсарова. Фанаты сына Орбакайте уже успели прозвать ее блондинкой с ангельской внешностью, но к их огромному огорчению никаких романтических отношений между Алиной и Дени нет.

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