«Будет напоминать скрипичный ключ»: дочь Легкоступовой рассказала о памятнике на могиле матери

Монумент установят в ноябре этого года.

Дочь певицы Валентины Легкоступовой — Анетта Бриль — сообщила, что в ноябре этого года на могиле ее матери появится памятник. Она заметила, что монумент будет очень красивым.

«Будет напоминать скрипичный ключ. Очень красивый, с изюминкой. Будет большая фотография мамы. Я выбрала ее любимый снимок, который она всегда ставила, когда давала интервью. На снимке мама улыбается». Анетта Бриль

Как отметила Анетта, ее мать была человеком-улыбкой. По ее словам, родительница улыбалась всегда и везде. При этом дочь исполнительницы хита «Ягода-малина» заметила, что на монументе будут некие хорошие слова. При этом она не стала уточнять, какие именно, сообщает «Собеседник».

Напомним, что вдовец Валентины Легкоступовой, которая при странных обстоятельствах ушла из жизни в прошлом году, яхтсмен Юрий Фирсов, хочет, чтобы на могиле звезды была фраза: «От любимого мужа». Семья исполнительницы со скептицизмом относится к этой идее.

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