Красавица-блондинка: Алексей Серебряков вышел в свет с приемной дочерью Дашей

Актер Алексей Серебряков пришел в театр Моссовета на премию «Мужчина года» со своей приемной дочерью Дашей.

Интересно, что собравшиеся не сразу узнали в красавице-блондинке наследницу звезды. В зале даже стали шептаться, обсуждая, кто сопровождает актера. Весь вечер Дарья трогательно заботилась об отце. Она не подпускала к нему журналистов, которые хотели разузнать о личной жизни актера, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Алексей Серебряков с семьей живет уже почти десять лет в Канаде. За эти годы он не раз негативно отзывался о родной стране. Поэтому в России у него достаточно недоброжелателей. При этом на заработки актер приезжает именно в Россию. У него очень много предложений по работе.

Напомним, что у Алексея Серебрякова нет своих детей. Даша — дочь его жены Марии от предыдущих отношений. Также в семье есть еще два наследника. Братья Степан и Данила были усыновлены актером в двух разных детских домах.

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