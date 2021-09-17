«Меня преследует безумный человек»: Макеева сообщила об опасности

Накануне Анастасия Макеева получила премию Star Awards-2021 в номинации «Вдохновение». На мероприятии актриса появилась в сопровождении своего мужа Романа Малькова, который накануне отметил свое 38-летие.

Спустя день, в своем инстаграме звезда театра сообщила о том, что ее преследует неизвестный человек.

«Делаю заявление, меня преследует безумный человек! Два года назад он заявился в театр и намерен был выйти на сцену, чтобы сделать мне предложение без каких-либо на то предпосылок. Я не знаю этого человека и знать не хочу. Тогда вызвали полицию и увезли его в клинику для душевнобольных людей. И вот он вернулся. Что делать?», — написала Макеева.

Напомним, в конце августа Анастасия объявила о том, что отменяет все репетиции и спектакли и отправляется на Байкал и Камчатку, чтобы восстановить свое душевное равновесие.

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