Кошкина блеснула «ложбинкой греха», накинув на плечи палантин под цвет губ

Последнюю неделю Яна Кошкина провела в Италии. С фанатами она делилась подробностями своего отпуска, полного самых разных приключений. По возвращению в Москву актриса вновь приступила к съемкам.

В своем микроблоге она опубликовала кадры, на которых отметила, что из-за плотного графика ей пришлось встать среди ночи. Яна позировала в черном топе, блеснув «ложбинкой греха», а сверху накинула палантин яркого оттенка, под цвет губной помады.

Напомним, недавно Кошкина сообщала, что будет играть в театре на Малой Бронной, которым руководит Константин Богомолов. Кроме того, Яна стала ведущей музыкального секси-чарта на канале «МУЗ-ТВ».

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