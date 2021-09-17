На отдыхе: Валерия после советов Эвелины Хромченко облачилась в белый монохромный костюм из элегантного шелка

Певица Валерия поделилась с поклонниками снимком с прогулки у морского побережья, представ в кадре в актуальном образе, который сочетал сразу несколько трендов. Эти модные направления ранее озвучивала Эвелина Хромченко в эфире Первого канала.

В одном из выпусков «Модного приговора» Хромченко рассказала, что сейчас актуальны дорогие ткани вроде шелка и бархата, приветствуется блеск. Кроме того, в моде по-прежнему тотальные образы, которые, к тому же, визуально вытягивают силуэты, делая их чуточку стройнее.

Плюс ко всему, популярны белые наряды. И хотя Валерия предстает на летнем фото, светлые тона теперь носят отнюдь не только в жару.

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