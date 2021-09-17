«Тренд на заметку»: Ани Лорак умело подала фигуру в брюках с завышенной талией и секси-бра

Стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова прокомментировала лук певицы, который она примерила на вечеринке «Русского радио».

«Русское радио» с размахом отметило день рождения, пригласив на вечеринку в честь этого события многочисленных гостей. Ани Лорак также появилась на тусовке, получив здесь премию «Fashion певица».

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«Приятно получать такие знаки внимания и признания», — написала звезда в личном блоге.

На празднике Ани Лорак предстала в интересном аутфите с актуальным топом-бра, украшенном цепями, создав сексуальный трендовый образ. Стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro объяснила, что этот эротичный лук вполне можно подать и более спокойно, дополнив его деталями.

«На очередное мероприятие Ани выбрала элегантный костюм из брюк с завышенной талией и укороченным жакетом-болеро, внутрь она надела бра со стразами. Следует заметить, что бра в любой вариации — один из трендов текущего сезона.

Певица надела его как самостоятельный элемент образа. С такой фигурой как у Ани можно все. Завышенная линия талии у брюк визуально показывает ноги девушки еще длиннее и стройнее, а укороченный верх уравновешивает силуэт, делая пропорции идеальными. Наряд безусловно идет певице и выгодно подчеркивает ее хрупкую фигуру.

Хочу заметить, что бра, как отдельный элемент гардероба, можно носить девушкам с практически любой фигурой, но есть нюансы. В повседневном образе я бы рекомендовала надевать бра поверх футболок, рубашек, водолазок, даже платьев. Сверху можно надеть блейзер, кардиган или кожаную рубашку. Бра поможет создать интересный и многослойный образ. Так что советую брать тренд на заметку и смело экспериментировать этой осенью», — прокомментировала Виктория Шабанова.

Справка Teleprogramma.pro

Стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова закончила Школу Шопинга Татьяны Тимофеевой, курс «Стилист, персональный шопер, fashion-блогер», курс Карины Нигай «Я fashion-блогер».

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