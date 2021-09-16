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Леди и сэр в черном: Ляйсан Утяшева и Павел Воля посетили вечеринку GQ

Звездная пара отметилась на церемонии «GQ Мужчины года».

Леди и сэр в черном: Ляйсан Утяшева и Павел Воля посетили вечеринку GQ
Ляйсан Утяшева и Павел Воля на отдыхе. Фото: Instagram.com/liasanutiasheva

В одной из последних Stories личного микроблога телеведущей Ляйсан Утяшевой была опубликована совместная фотография знаменитости с ее мужем Павлом Волей. Пара продемонстрировала наряды стиля «total black». Примечательно, что в них звездная чета появилась на премии журнала GQ.

Ляйсан облачилась в мини-платье с защипами и пайетками. Глубокое декольте наряда Утяшева прикрыла воротником-галстуком. Рукава-буфы добавили еще больше лоска образу гимнастки. Ляйсан дополнила платье серебристыми серьгами-конго и сумочкой-пирамидкой на тонкой цепочке модного дома Saint laurent.

А Павел Воля отдал предпочтение черному костюму из мятой ткани. Под жакет из тонкого сжатого материала артист надел водолазку в тон костюму.

Отметим, что Павел и Ляйсан вышли в таких образах на ковровую дорожку церемонии «GQ Мужчины года». Несмотря на то, что мероприятие в основном было посвящено мужчинам, дамы на вечере блистали не менее ярко.

Ляйсан Утяшева и Павел Воля. Фото: Instagram.com/liasanutiasheva
Ляйсан Утяшева и Павел Воля на церемонии. Фото: Instagram.com/liasanutiasheva

Напомним, ранее Ляйсан Утяшева поделилась творческими планами. Гимнастка готовит танцевальный спектакль об истории Кармен. Премьера запланирована на весну 2022 года.

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