Леди и сэр в черном: Ляйсан Утяшева и Павел Воля посетили вечеринку GQ

В одной из последних Stories личного микроблога телеведущей Ляйсан Утяшевой была опубликована совместная фотография знаменитости с ее мужем Павлом Волей. Пара продемонстрировала наряды стиля «total black». Примечательно, что в них звездная чета появилась на премии журнала GQ.

Ляйсан облачилась в мини-платье с защипами и пайетками. Глубокое декольте наряда Утяшева прикрыла воротником-галстуком. Рукава-буфы добавили еще больше лоска образу гимнастки. Ляйсан дополнила платье серебристыми серьгами-конго и сумочкой-пирамидкой на тонкой цепочке модного дома Saint laurent.

А Павел Воля отдал предпочтение черному костюму из мятой ткани. Под жакет из тонкого сжатого материала артист надел водолазку в тон костюму.

Отметим, что Павел и Ляйсан вышли в таких образах на ковровую дорожку церемонии «GQ Мужчины года». Несмотря на то, что мероприятие в основном было посвящено мужчинам, дамы на вечере блистали не менее ярко.

Напомним, ранее Ляйсан Утяшева поделилась творческими планами. Гимнастка готовит танцевальный спектакль об истории Кармен. Премьера запланирована на весну 2022 года.

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