Новая подруга Тимати Саша Дони призналась, что у нее не было времени даже на школу

Модель Саша Дони в последнее время стала более известной благодаря отношениям с Тимати. Девушку стали чаще замечать в компании рэпера и многие решили, что молодые люди встречаются.

В соцсетях Саша активна. Общаясь с поклонниками, она рассказала, что является папиной дочкой, а ее любимый фильм – «Жизнь». Также девушка призналась, что много в детстве занималась гимнастикой.

«У меня времени даже на школу не было. О другом спорте даже не думала», — отметила Дони.

Саша также рассказала, что на ее теле нет ни одной татуировки, в отличие от Тимати. Хотя, по ее словам, относится она к ним хорошо.

Вообще, в Сети Сашу не очень любят. Многие считают, что она злоупотребляет с пластикой. Но находятся и те, кто по достоинству оценивает ее длинные ноги. Рост Дони — 180 сантиметров и почти на каждом фото в Интернете она демонстрирует шпагаты.

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