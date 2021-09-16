«Планирую сбросить еще 10 кг»: постройневший Сергей Бурунов предстал на публике

Актер рассказал, как провел лето и где отдыхал.

Сергей Бурунов стал известным актером уже в зрелом возрасте. Его прославил сериал «Полицейский с Рублевки». Также он озвучивал фильмы. Сам Максим Галкин признавался, что восхищается его работой. Артист может похвастаться внушительной фильмографией. При этом он редко говорит о личной жизни.

16 сентября Бурунов впервые за долгое время вышел в свет. Он появился на презентации канала СТС, который отметил старт нового сезона. Актер предстал в черном костюме и рубашке. Наряд не скрыл тот факт, что артист похудел. В беседе с журналистами Сергей рассказал, как провел лето.

«Я в этом году был на Кипре», — отметил он. «Также вел шоу „Форт Боярд“, который снимали во Франции. Высидел 10 дней на карантине, так как это было необходимо для всех, кто въезжал в страну. В это время смотрел фильмы отечественные и общался со своим директором», — поделился актер.

Также он похвастался, что за время съемок на «Форт Боярде» смог похудеть с 97 до 88 кг, но на этом останавливаться не собирается.

«Планирую сбросить еще 10 кг», — заявил Бурунов.

К слову, на канале СТС сезон будет насыщенный. Выйдет продолжение шоу «Полный блэкаут» с Сергеем Светлаковым, выйдут новые эпизоды шоу «Колледж», а также зрителей ждет новое экстремальное шоу «Не дрогни», ведущими которого стали Артур Бабич и Валя Карнавал.

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