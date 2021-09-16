Андрей Звягинцев впал в кому с 92% поражения легких

Кинематографиста Андрея Звягинцева погрузили в состояние искусственной комы.

Звягинцев лечится в немецкой клинике, где его и подключили к аппарату ЭКМО. Напомним, ранее таким методом лечили певицу Макsим.

Состояние режиссера называют крайне тяжелым. Поражение легких знаменитости составляет 92%.

Отметим, в середине августа Звягинцева увезли в Германию на лечение. В СМИ заявляли о том, что режиссер лечится от последствий коронавируса. А спонсирует его лечение инвестиционная компания АФК «Система». Представители организации никак это не прокомментировали.

«Предполагается, что реабилитация Звягинцева также будет проводиться в Германии, уточнил один из собеседников. В АФК «Система» от комментариев отказались», — сообщили The Bell.

Напомним, в недавнем выпуске шоу Ксении Собчак певица Макsим рассказала о своем пребывании в искусственной коме. Лечащий врач артистки поделился подробностями состояния исполнительницы во время ее нахождения в реанимации.

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