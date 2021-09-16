Так обрадовалась!: Горбань показала первую встречу дочки Стефании с маленьким братиком на улице

34-летняя актриса Мария Горбань еще в июне улетела в Майами, чтобы родить там второго наследника от второго мужа режиссера Кирилла Зоткина в комфортных условиях. Маленькое чудо произошло 5 августа — на свет появился малыш по имени Нилан.

Звезда «Кухни» быстро восстановилась и через несколько дней после выписки из клиники стала щеголять на пляжах в бикини. Артистка также не перестала вести свой привычный образ жизни — посещала с малышом магазины, салоны, каталась с ним на роликах и загорала на пляже.

Отпуск знаменитости немного затянулся из-за документов, которые оформлялись на отъезд несколько дольше, чем ожидалось. Маша Горбань скучала по дочке Стефании от первого брака с осветителем Олегом Филатовым, но старалась найти в этом свои плюсы, все-таки далеко не у каждой гражданки Росси столь прекрасный декретный отпуск.

И вот Мария Горбань все-таки вернулась в Москву, радостная встреча с дочкой состоялась. Актриса, встретившись с малышкой, не смогла сдержать слез, а Стефания, обнявшись с мамой, бросилась смотреть на своего маленького братика, который лежал в колясочке. Радости девочки не было предела!

На видео, которое артистка обнародовала в личном блоге, голос за кадром спросил у Стефании: «А папу поцеловала?» После этого дочь Горбань залезла на ручки к отчиму и нежно прижалась к нему.

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