«Он просто боготворил!»: Мари Крйамбрери обсудила с Гуфом его личную жизнь

Поп-исполнительница Мари Краймбрери поделилась подробностями разговора с артистом Гуфом.

Певица не раз заявляла о дружбе с Алексеем Долматовым, известным под псевдонимом Гуф. Мари не только записывает совместные треки, но и обсуждает личную жизнь с рэпером.

По словам Краймбрери, Долматов с теплотой вспоминает всех своих бывших избранниц. В последнее время Гуф встречается с новой девушкой Юлией Королевой. При этом артист не забывает о предыдущих романтических отношениях.

«Я обсуждала с ним личную жизнь, когда был другой этап. И, если честно, при мне он всегда обо всех женщинах отзывается невероятно круто. Я помню, у нас был диалог про его бывшую жену, он отзывался о ней супер-классно. Кети… Он просто боготворил!», — призналась Краймбрери.

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«Он чувствует себя счастливым со своей девушкой на данный момент. Гуф афиширует это сам. Я не выношу ничего такого, чего нет в Интернете. Мы тезисно про личную жизнь общаемся», — рассказала артистка в FAMETIME TV.

Напомним, музыкант Гуф встречался с певицей Кети Топурией всего год. В 2018 году Топурия ушла от бывшего возлюбленного к новому избраннику. Исполнительница стала жить с бизнесменом Львом Деньговым. 21 января 2021 года у них родился сын Адам.

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