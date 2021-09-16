«Шаурмой кормить не надо»: Давид Манукян рассказал, куда сводить девушку на первое свидание

Артист считает неуместным ужин на 20 тысяч рублей на встрече с потенциальной избранницей.

Шоумен Давид Манукян заявил, что не стоит платить крупную сумму за романтический ужин на первой встрече с девушкой.

Экс-возлюбленный телеведущей Ольги Бузовой отметил, что для него свидание в дорогом столичном ресторане будет по карману. Однако Манукян не видит смысла баловать всего лишь претендентку на близкие отношения.

Музыкант считает чрезмерной роскошью тратить более 20 тысяч за вечер с потенциальной пассией. Манукян предлагает взять ужин с чеком примерно в десять раз меньше. Артист обратился ко всем девушкам с просьбой быть менее меркантильными.

«Просьба ко всем девушкам от лица абсолютно всех парней мира: не предлагайте пойти на первое свидание в «Чайку» или La Maree. Для меня это не затратно, но для среднестатистического молодого человека — очень даже. Я считаю неправильным тратить 20 тысяч за один ужин, когда это даже не твоя девушка, а просто теоретическая возлюбленная. Но и шаурмой кормить не надо! Выбирайте ресторан среднего сегмента со средним чеком примерно в две тысячи рублей», — высказался Манукян в разговоре с PeopleTalk.

Напомним, ранее Давид Манукян признался, что примет участие в новом сезоне «Ледникового периода». Примечательно, что еще недавно артист приходил на проект в качестве группы поддержки бывшей возлюбленной Ольги Бузовой.

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