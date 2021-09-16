Хейли Бибер не смогла сдержать слез из-за фанатов Селены Гомес

Поклонники бывшей возлюбленной Джастина Бибера не могут смириться, что модель стала женой певца.

24-летняя избранница канадского поп-исполнителя Джастина Бибера — Хейли Бибер — спрятала слезы под темными очками на Met Gala.

Напомним, не так давно состоялось ежегодное благотворительное мероприятие в Нью-Йорке Met Gala. На ковровой дорожке легендарной американской вечеринки появилась чета Биберов. Джастин и его жена Хейли в этом году отдали предпочтение черному цвету и монохромному стилю.

Певец вышел на красную дорожку в широких брюках-палаццо и оверсайзном пиджаке. А его возлюбленная позировала в приталенном платье с глубоким декольте и сверкающими камнями. Однако позже Хейли дополнила свой образ аксессуаром, который не собиралась надевать изначально.

Не успела модель появиться на ковровой дорожке, как на нее посыпались оскорбления от поклонников Селены Гомес. Хейтеры начали скандировать имя бывшей возлюбленной Джастина Бибера. Они так и не смирились с расставанием звездной пары и женитьбой исполнителя на Хейли.

больше по теме Джастин Бибер рассказал о своем состоянии после расставания с Селеной Гомес Во время интервью певец поделился откровенными подробностями.

Жена Бибера не смогла справиться с эмоциями и расплакалась прямо на красной дорожке. Бибер нежно вытер слезы избранницы со словами «не плачь, не плачь». Однако дальше Хейли стала позировать в солнечных очках, чтобы скрыть заплаканные глаза.

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