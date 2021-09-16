«Мы счастливы!»: Сергей Лазарев запечатлелся с сыном и дочкой на отдыхе в Турции

Певец решил похвастаться тем, как проводит время с детьми.

Сергей Лазарев является одним из самых популярных исполнителей в стране. Он уже завоевал множество престижных наград. А несколько лет назад артист рассекретил подробности из личной жизни.

Как оказалось, он давно стал папой. У певца подрастает сын Никита. Спустя время, после второй поездки на «Евровидение», он объявил, что растит еще и дочку Анну.

Сначала Сергей умалчивал о том, что воспитывает малышей. Но потом рассказал, что суррогатные мамы родили для него детей, а порой воспитывать их помогает его мама Валентина. Недавно певец впервые вышел на сцену с сыном.

Он также отвел мальчика в первый класс, а вот его дочка успела побывать на красной дорожке и отправиться в садик. Однако в сентябре артист решил устроить отпуск.

Уже несколько дней Лазарев проводит время в Турции. Он запечатлел сына, который научился делать «колесо».

«Мой акробат! В папку», — заявил артист.

Потом певец запечатлелся не только с сыном, но и дочкой у бассейна. Они улыбались на камеру.

«Наш невероятный отдых! Наслаждаемся каждым денечком на солнышке, ведь в Москве уже холодно и осень! Впереди школа, садик, работа…. Но пока мы в релаксе! Спасибо за потрясающий прием и комфорт! Просто! Все на высшем уровне! Мы счастливы!» — поделился Сергей.

Поклонники восхитились семейными кадрами. Многие отметили, что дети очень похожи на папу. Также много комплиментов получила Анна, которая заметно подросла.

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