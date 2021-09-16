«Я наслаждаюсь обществом нового человека»: Арзамасова высказалась о крохе-сыне от Авербуха

Жена хореографа Ильи Авербуха, актриса Лиза Арзамасова, в Instagram рассказала о воспитании своего сына Льва, который совсем недавно появился на свет.

Как отметила звезда «Папиных дочек», она получает массу советов от своих поклонников. Одни рекомендуют ей забыть о театре и сосредоточиться на воспитании ребенка. Другие, наоборот, считают, что о карьере ей ни в коему случае нельзя забывать.

«Я наслаждаюсь обществом нового человека и потихонечку разбираюсь со своими делами, вспоминаю тексты, смотрю, какие спектакли я могу позволить себе в ближайшее время сыграть. Никуда не тороплюсь. И улыбаюсь». Лиза Арзамасова

Напомним, что Лиза Арзамасова в прошлом году вышла замуж за Илью Авербуха. При этом они на протяжении нескольких лет скрывали свой роман. В августе нынешнего года Лиза Арзамасова родила сына Льва. Заметим, что для актрисы это первенец. А вот у Авербуха есть сын Мартин от брака с фигуристкой Ириной Лобачевой.

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