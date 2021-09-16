В кругу семьи: певица МакSим прижала к себе младшую дочку и нежно поцеловала наследницу

В этом году Маше исполнится семь лет.

Певица МакSим в Instagram разместила нежный снимок со своей младшей наследницей — дочкой Машей. В этом году девочке исполнится семь лет.

На фотографии младшая наследница звезды нежно прижимается к матери. Родительница и дочь поцеловались. Кадр получился очень милым и красивым.

«Храни вас Бог», «Неземная любовь», «Марина, побыстрее выздоравливайте. Желаем вам как можно скорее поправиться и снова радовать нас своим пением», «Марина, счастья вам и вашим красавицам-дочкам», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что певица МакSим на протяжении полутора месяцев находилась в больнице в тяжелом состоянии. Врачи боялись делать прогнозы относительно того, удастся или нет ей поправиться. Звезда подхватила тяжелую форму пневмонии.

К счастью, сейчас самое страшное уже позади. Исполнительница находится дома вместе со своими дочками. Ей, правда, предстоит еще длительная реабилитация.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.