«Это наша программа, сядь!»: Павел Воля резко осадил Ольгу Бузову на съемках Comedy Club

Телеведущая и певица растерялась и заняла свое место за столиком.

Резидент Comedy Club Иван Половинкин в Instagram разместил видеозапись с фрагментами нового выпуска шоу, которое стартует 17 сентября на ТНТ после летнего перерыва.

Одним из самых ярких моментов первой программы после летней паузы станет, конечно же, появление на шоу певицы, актрисы и телеведущей Ольги Бузовой. Исполнительница вышла на сцену и спела песню.

Однако в какой-то момент события стали развиваться достаточно неожиданным образом. Ольга Бузова заняла свое место за столиком в зрительном зале. Вдруг она решила что-то сказать, но натолкнулась на резкое высказывание резидента шоу Comedy Club Павла Воли.

«Это наша программа, сядь!» — заявил Павел Воля, после чего растерянная певица заняла свое место за столиком.

Напомним, что Ольга Бузова дружит с резидентами Comedy Club уже много лет. Она нередкий гость на шоу. Причем ведущие проекта Павел Воля и Гарик Харламов над ней регулярно издеваются, подшучивая над звездой.

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