«Сейчас губки подкрашу»: Игорь Крутой заснял Кристину Орбакайте на Рублевке у друзей

Как отметил композитор, нет ничего лучше, чем провести время с близкими людьми.

Композитор Игорь Крутой в Instagram разместил видеозапись, на кадрах которой заснял певицу и актрису Кристину Орбакайте с не накрашенными губами.

«Сейчас губки подкрашу», — заявила старшая дочь певицы Аллы Пугачевой, когда увидела, что ее снимают, и достала помаду.

По словам Игоря Крутого, самое прекрасное, что может быть – посиделки с друзьями на Рублевке в Подмосковье. Любопытно, что во время посиделок заиграла песня «Пальма-де-Майорка», к созданию которой приложил в свое время руку Крутой.

«Пока я доставал свой телефон, чтобы запечатлеть для вас все происходящее, часть барышень, увидев это, успела подкрасить губки и навести «марафет». В принципе, все было достаточно натурально, чего я, как «известный» блогер, стараюсь добиваться, снимая свои сюжетики». Игорь Крутой

Напомним, что Игорь Крутой действительно в последнее время стал часто выкладывать ролики с друзьями-звездами в Сеть. Известный продюсер показывает своих коллег в непринужденной обстановке.

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