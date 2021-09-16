«Ушла из дома, живу отдельной жизнью»: Рената Литвинова поделилась фото «институтских лет»

Как отметила актриса, ее в те годы потряс один из спектаклей во МХАТе имени Чехова.

Актриса Рената Литвинова в Instagram разместила фотографию из юности. На кадре ей примерно 20 лет.

«Это фотография из институтских лет — ушла из дома, живу отдельной жизнью, пишу сценарии, ночами гуляю с огромной собакой, чаще бываю совсем одна. В тот день, когда было сделано фото, нечаянно купила билет на спектакль «Тартюф» во МХАТе имени Чехова. Жила на перпендикулярной улице Камергерскому переулку. Режиссер Эфрос!» Рената Литвинова

По словам Ренаты Литвиновой, в театре на постановке она была потрясена игрой актера Юрия Богатырева. После каждого его монолога раздавались овации. Как отметила Литвинова, режиссер Анатолий Эфрос мог в те годы не выпускать никаких заказных к революционным датам спектаклей. Он занимался сосредоточенно только искусством.

Напомним, что Рената Литвинова – заслуженная артистка России. Лауреат Государственной премии России. Двукратный лауреат открытого кинофестиваля «Кинотавр».

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