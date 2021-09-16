«Детская травма его нашла»: Александр Шаганов раскрыл настоящую причину смерти Жени Белоусова

Как отметил поэт-песенник, сказался в том числе и образ жизни музыканта.

Поэт-песенник Александр Шаганов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» раскрыл настоящую причину смерти музыканта Жени Белоусова в 32 года.

«Я четыре года выходил на сцену в его программе. И как-то однажды он на гастролях в Брянске сказал, что ему поставлен страшный диагноз. Его может в любой момент настичь детская травма — аневризма мозга. Он сказал это как-то отстраненно. В это было сложно поверить». Александр Шаганов

Как отметил Шаганов, он не думает, что музыканта сгубил алкоголь, как многие до сих пор считают. «Может быть, это было лишь определенное дополнение. Это все детская травма, которая его в итоге настигла. Автомобиль сдавал назад и задел Женю. Он ударился головой о бордюр. Травма спустя время его нашла. Образ жизни еще сказался. Концерты, смена часовых поясов. Нагрузки и накапливаемая усталость привели к трагедии. Боль с нами до сих пор. Светлая память этому человеку», — заметил Шаганов.

Напомним, что на момент смерти Жени Белоусову было всего 32 года. Он похоронен на Кунцевском кладбище в Москве.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.