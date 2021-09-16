«Принц Гарри замужем за Меган Маркл»: жена Гарика Мартиросяна раскритиковала новый снимок герцогов

Брак Гарика Мартиросяна и Жанны Левиной-Мартиросян один из самых долговечных в российском шоу-бизнесе. Они стали супругами еще в 1998 году и вместе приехали покорять Москву. В одном из интервью Жанна вспоминала, как шила занавески своими руками, чтобы повесить их в съемной квартире. Деньги на нее, кстати, тогда одолжили друзья. В своем Instagram жена шоумена решила высмеять одну из самых популярных пар планеты – Меган Маркл и принца Гарри. Накануне герцоги Сассекские появились на обложке журнала Time.

«Судя по обложке ТIME, принц Гарри замужем за Меган Маркл. Что думаете?», — написала Левина-Мартиросян.

Однако не все фолловеры разделили ее точку зрения.

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«Думаю, что он просто хорошо воспитан и любит жену. Гордится своей прекрасной женой. Думаю, это не наше дело», — писали пользователи Сети.

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