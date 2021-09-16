«Здравствуй, Лола из 2008-го»: похудевшая Лолита впечатлила роскошными ногами и осиной талией

Похоже, что развод Лолиты с пятым мужем, Дмитрием Ивановым, пошел ей на пользу. Пара развелась зимой прошлого года, а уже летом артистка предстала в новом образе.

Она сменила имидж, убрав длинные локоны, и очень похудела. На этом не остановилась и продолжила оттачивать свою фигуру так, что стала практически неузнаваемой.

В своем инстаграме Милявская опубликовала видеоролик, на котором предстала в черных брюках-дудочках, а также блузе, которую дополнила ремнем, еще больше подчеркнувшем ее осиную фигуру.

«Здравствуй, Лола из 2008-го! Как молодец, как похудели! Ну супер! Как тростинка! Вау! Красавица!» — писали пользователи Сети.

Добавим, что осенью прошлого года в Сети активно обсуждали то, что Милявская якобы вышла замуж в шестой раз. Сама певица эти суждения никак не комментировала.

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