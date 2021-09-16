Заметно постарел и поправился: Шульгин впервые за долгое время появился на телевидении

Композитору исполнилось в этом году 57 лет.

Второй муж певицы Валерии, композитор Александр Шульгин, впервые за долгое время появился на телевидении. Он пришел в студию программы «Судьба человека» к своему другу поэту-песеннику Александру Шаганову.

Надо отметить, что 57-летний композитор заметно постарел и поправился за последние годы. В студии он рассказал о своей квартире на Дубровской в Москве, где в восьмидесятых годах собиралась творческая интеллигенция.

«Там же никто раньше не делил, рок ты или попса. В квартире собирались просто творческие люди. Там находились поэты, музыканты. Находили творческие союзы. Приходили Женя Белоусов и Саша Барыкин. У нас между творческом было и общение, которое мало кому дано. Этот общение называется дружба. Проходят десятилетия, но дружба остается. В квартире Дубровской я жил до 1989 года. Потом уехал за границу». Александр Шульгин

Напомним, что Валерия и Александр Шульгин развелись в 2002 году. У них трое общих детей.

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