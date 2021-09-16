Живут в отдельной квартире: жена Михаила Ефремова раз в три месяца приезжает к мужу в колонию

Адвокат актера Михаила Ефремова Петр Хархорин заявил, что жена звезды звукорежиссер Софья Кругликова раз в три месяца приезжает в колонию к мужу.

«У них нормальные свидания. Живут по три дня в специальном помещении по типу квартиры. А вот детям туда нельзя, не положено». Петр Хархорин

Как отметил Петр Хархорин, Михаилу Ефремову помогают друзья. Финансовую помощь, в частности, регулярно оказывают Никита Высоцкий, Иван Охлобыстин, Гарик Сукачев, Сергей Гармаш. Все они уже посетили актера в колонии в Белгородской области.

По словам юриста, коллеги и товарищи понимают, что с актером случилось глубокое несчастье. Он не сознательный преступник. Просто так сложилась жизнь и некоторые обстоятельства, сообщает «Комсомольская правда».

больше по теме Адвокат Михаила Ефремова озвучил сроки возможного выхода на свободу актера по УДО Как отметил Петр Хархорин, существует сразу несколько вариантов развития дальнейших событий.

Напомним, что летом прошлого года Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП. В колонии ему предстоит провести 7,5 лет.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.