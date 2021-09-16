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Живут в отдельной квартире: жена Михаила Ефремова раз в три месяца приезжает к мужу в колонию

Как отметил адвокат актера Петр Хархорин, у супругов «нормальные свидания».

Живут в отдельной квартире: жена Михаила Ефремова раз в три месяца приезжает к мужу в колонию
Михаил Ефремов и Софья Кругликова. Фото: Globallookpress.com

Адвокат актера Михаила Ефремова Петр Хархорин заявил, что жена звезды звукорежиссер Софья Кругликова раз в три месяца приезжает в колонию к мужу.

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов. Фото: Globallookpress.com

«У них нормальные свидания. Живут по три дня в специальном помещении по типу квартиры. А вот детям туда нельзя, не положено».

Петр Хархорин

Как отметил Петр Хархорин, Михаилу Ефремову помогают друзья. Финансовую помощь, в частности, регулярно оказывают Никита Высоцкий, Иван Охлобыстин, Гарик Сукачев, Сергей Гармаш. Все они уже посетили актера в колонии в Белгородской области.

По словам юриста, коллеги и товарищи понимают, что с актером случилось глубокое несчастье. Он не сознательный преступник. Просто так сложилась жизнь и некоторые обстоятельства, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что летом прошлого года Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП. В колонии ему предстоит провести 7,5 лет.

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