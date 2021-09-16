Живут в отдельной квартире: жена Михаила Ефремова раз в три месяца приезжает к мужу в колонию

Адвокат актера Михаила Ефремова Петр Хархорин заявил, что жена звезды звукорежиссер Софья Кругликова раз в три месяца приезжает в колонию к мужу.
«У них нормальные свидания. Живут по три дня в специальном помещении по типу квартиры. А вот детям туда нельзя, не положено».
Как отметил Петр Хархорин, Михаилу Ефремову помогают друзья. Финансовую помощь, в частности, регулярно оказывают Никита Высоцкий, Иван Охлобыстин, Гарик Сукачев, Сергей Гармаш. Все они уже посетили актера в колонии в Белгородской области.
По словам юриста, коллеги и товарищи понимают, что с актером случилось глубокое несчастье. Он не сознательный преступник. Просто так сложилась жизнь и некоторые обстоятельства, сообщает «Комсомольская правда».
Напомним, что летом прошлого года Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП. В колонии ему предстоит провести 7,5 лет.
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