Ирина Хакамада сообщила о смерти близкого человека

Политик и мотивационный оратор Ирина Хакадама сообщила в своем микроблоге о смерти четвертого мужа — Владимира Сиротинского.

Подробности случившегося не уточняются, но известно, что у бизнесмена были проблемы с сердцем. В браке они прожили более 20 лет. Этот союз стал самым продолжительным для Хакамады.

От финансового консультанта Владимира Сиротинского Ирина родила дочь Марию. Девочка появилась на свет в 1997 году с синдромом Дауна. В 2004 году у нее был обнаружен лейкоз. Однако благодаря заботе родителей и врачей недуг отступил.

Добавим, что первым супругом Ирины Хакамады стал Валерий Котляров, от которого она ушла к предпринимателю Сергею Злобину. Брак с ним просуществовал 12 лет. Третьим мужем стал Дмитрий Сухоненко, который назвал ее «дурой» после того, как было принято решение идти в политику.

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