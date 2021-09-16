«Бомбическая»: Чехова засветила пышную грудь в полупрозрачном белье, позируя в постели

Недавно Анфиса Чехова путешествовала по США. Телеведущая побывала в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, успела позагорать на пляжах в Майами. Хейтерам, которые ее периодически упрекают в слишком частом отдыхе, она отвечает, что может себе позволить бывать в разных странах. Но так было не всегда. А по возвращению в Москву Анфиса решила устроить провокационную фотосессию. Она позировала в постели, засветив свои пышные формы. При этом надела только полупрозрачное нижнее белье.

«Бомбическая! Огонь! Крутые фото! Как всегда — шикарная! Классная!» — писали пользователи Сети.

Напомним, в этом году Чехова отметит свой 44-й день рождения. Она воспитывает сына Соломона от актера Гурама Баблишвили и тщательно скрывает личную жизнь.

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