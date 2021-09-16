«Я – королева!»: Макеева получила новую награду

Недавно Анастасия Макеева пережила непростой период. Актриса заболела, а после перенесла нервное расстройство и даже была госпитализирована. Судя по всему, все осталось позади и, несмотря на то что в ближайшее время она не будет выходить на сцену, накануне звезда театра блистала на церемонии награждения Star Awards – 2021. Анастасии вручили очередную статуэтку.

«Приятно получать премию, особенно в номинации «Вдохновение». Без ложной скромности, я — королева», — написала Макеева.

Фанаты поспешили ее поздравить.

«Если не вы, то кто? Это заслуженно! От всей души поздравляю, вы вдохновение для многих. Талантливая, умная, мудрая, целеустремленная», — писали пользователи Сети.

Напомним, в мае этого года Анастасия вышла замуж за Романа Малькова. Пара познакомилась в прошлом году на даче у артистки.

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