«Ух, хороша!»: Ковальчук в голубом бикини на шнуровке сверкнула аппетитной грудью

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков вместе уже 14 лет. Однако узаконили они свои отношения восемь лет назад. В браке у них родилась дочь Амелия. Девочке сейчас четыре года, но популярные родители скрывают ее от общественности и не показывают в Instagram.

В эти дни Юлия отдыхает на море, а моментами делится в своем микроблоге. На свежих фото артистка позировала в небесно-голубом бикини, блесну изгибами точеной фигуры.

«Ух, хороша! Ходячий позитив без комплексов! Фигурка – огонь! Купальник – бомба!», — писали пользователи Сети.

Напомним, на протяжении многих лет Ковальчук была участницей группы «Блестящие». После ухода из коллектива она решила строить сольную карьеру.

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