«Оба знают правду»: Омаров весело провел время с дочкой от Бородиной

Теоне в этом году исполнится шесть лет.

Ксения Бородина и Курбан Омаров развелась в августе этого года. В браке они прожили шесть лет и стали родители девочки. Осенью их дочь Теона отметить свое шестилетие. После развода Курбан старается как можно больше времени проводить с дочерью. В своем Instagram бизнесмен показал, как они отдохнули и насладились мороженым.

«Только тут есть еще одно сердце…

И они оба знают тайну, он привычки ее случайные,

Что не любит она кашу манную,

А она про него секрет:

Что в любой непогожий вторник, его морда на подоконнике,

Из злодея и зверя в наморднике

Превращается в белый свет», — написал Омаров.

Напомним, также у бизнесмена есть сын Омар от предыдущего союза.

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