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«Оба знают правду»: Омаров весело провел время с дочкой от Бородиной

Теоне в этом году исполнится шесть лет.

«Оба знают правду»: Омаров весело провел время с дочкой от Бородиной
Курбан Омаров. Фото: instagram.com/zimamoscow

Ксения Бородина и Курбан Омаров развелась в августе этого года. В браке они прожили шесть лет и стали родители девочки. Осенью их дочь Теона отметить свое шестилетие. После развода Курбан старается как можно больше времени проводить с дочерью. В своем Instagram бизнесмен показал, как они отдохнули и насладились мороженым.

Курбан Омаров с дочерью
Курбан Омаров с дочерью. Скриншот: instagram.com/zimamoscow

«Только тут есть еще одно сердце…
И они оба знают тайну, он привычки ее случайные,
Что не любит она кашу манную,
А она про него секрет:
Что в любой непогожий вторник, его морда на подоконнике,
Из злодея и зверя в наморднике
Превращается в белый свет», — написал Омаров.

Напомним, также у бизнесмена есть сын Омар от предыдущего союза.

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