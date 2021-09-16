«Дюймовочка»: постройневшая Пынзарь показала пышную грудь в обтягивающем топе

Ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь решила продлить лето и отдохнуть в Турции. На побережье блондинка отправилась вместе с сыновьями, пока ее муж Сергей Пынзарь задействован на съемках реалити-шоу. Моментами отдыха Дарья делится в своем микроблоге, позируя в смелых нарядах. На этот раз она примерила короткую юбку и топ розового цвета. Наряд подчеркнул шикарную фигуру телеведущей.

«Как приятно быть мамой двух красавчиков. Правда же? Не хватает еще одного красавчика Сергея Пынзарь на этом фото», — написала звезда.

Фанаты отметили, что Даша роскошно выглядит.

«Дюймовочка! Какая красивая1 Классная! Огонь», — писали пользователи Сети.

Добавим, что в турецкой Алании у Пынзарей есть недвижимость, однако Даша с сыновьями решила остановиться в отеле.

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