Кейт Миддлтон в брюках клеш и сливочном жакете появилась на публике после слухов о беременности

Герцогиня Кембриджская вернулась к своим королевским обязанностям после каникул и встретилась с военными в Англии.

Кейт Миддлтон в будущем году отметит 40-летие. Она счастлива в браке с принцем Уильямом и без труда справляется с королевскими обязанностями. Герцогиня Кембриджская подарила возлюбленному троих наследников. Они воспитывают восьмилетнего принца Джорджа, шестилетнюю принцессу Шарлотту и трехлетнего принца Луи. Супруги признавались, что пока больше не хотят заводить детей.

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Но недавно Кэтрин спровоцировала слухи о новой беременности. Целых два месяца она не появлялась на публике. Жена принца Уильяма пропала из поля зрения еще 11 июля. В зарубежных СМИ писали, что в сентябре она тайно посетила свадьбу своего брата Джеймса, что тоже породило много вопросов. Однако 15 сентября герцогиня Кембриджская вернулась к своим королевским обязанностям после каникул и встретилась с военными в Англии.

Миддлтон приехала в графство Оксфордшир, чтобы встретиться с теми, кто помогал провести эвакуацию мирных жителей из Афганистана. Она облачилась в темно-синие брюки клеш и сливочный жакет, который сочетался с блузкой. Сумочка и остроносые туфли дополнили ее элегантный наряд. Жена принца Уильяма подчеркнула свою талию, развеяв все слухи о возможной беременности.

Поклонники королевской семьи в свою очередь отметили, что Кейт даже постройнела. Многие одарили ее комплиментами. Добавим, что чуть ранее герцогиню папарацци застали в магазине, где она с детьми выбирала канцтовары. По всей видимости, Миддлтон подготавливает их к учебе.

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