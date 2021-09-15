Струящаяся ткань: похудевшая Елена Борщева в серебристом платье в пол появилась на публике вместе с мужем

В эту среду, 15 сентября, в столице состоялась ежегодная церемония вручения наград за любовь к своему делу и не только Star Awards Russia’21. Провел ее известный телеведущий и шоумен Дмитрий Дибров.

Гостями этого вечера стали многие знаменитости. Так, на мероприятии были замечены актрисы Наталья Бочкарева и Анастасия Макеева, певица Алена Свиридова, тренер сборной России по футболу Валерий Карпин.

В сопровождении супруга Валерия Юшкевича на церемонию пришла звезда Comedy Woman Елена Борщева.

Для выхода в свет она выбрала струящееся платье в пол серебристого оттенка и с акцентом на талии.

За последнее время Елена Борщева заметно похудела, и наряд только подчеркнул ее стройность. Корреспонденту Teleprogramma.pro актриса рассказывала, что за три месяца избавилась от восьми килограммов.

Таких впечатляющих результатов Елена Борщева добилась, благодаря тренировкам и раздельному питанию. Тренирует Елену муж Валерий Юшкевич — мастер спорта по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу.

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