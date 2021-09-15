Блондинка с большими глазами: повзрослевшая дочь Риты Агибаловой от второго брака восхитила красотой

Наследнице экс-участников «Дома-2» Риты Агибаловой и Павла Марсо минувшим летом исполнилось семь лет.

Бывшие участники «Дома-2», супруги Рита Агибалова и Павел Марсо вместе с детьми уже два года живут на Кипре. Пара воспитывает сына Риты Митю от брака с Евгением Кузиным и совместную дочку Бэллу.

Девочке минувшим летом исполнилось семь лет, в школу Бэлла пошла на Кипре и сейчас уже ходит во второй класс.

Рита Агибалова поделилась в микроблоге видео, на котором запечатлела дочку Бэллу, поймав ее на «месте преступления». Пока мама просматривала свою ленту в Instagram, любопытная девочка стояла рядом и подглядывала.

«Что ты потеряла в моем телефоне? А?» — строго спросила Рита Агибалова дочку.

Та, смущаясь, убежала из комнаты.

Но подписчики смогли рассмотреть красивое лицо Бэллы с большими, выразительными глазами и ее белокурые локоны.

«Маргарита, какая у вас красивая Бэлла! Всегда любуюсь», «Бэлла красотка растет», «Очень красивая девочка», «Красотка, так выросла», — восхитились подписчики Риты Агибаловой ее дочерью.

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