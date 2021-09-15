Красиво двигается: Кристина Орбакайте в джинсах с потертостями исполнила несколько танцевальных па на репетиции

Известная вокалистка Кристина Орбакайте начала подготовку к новому шоу.

Жизнь постепенно возвращается в свое русло, а известные артисты — на сцену. Ограничения, связанные с пандемией коронавируса, потихоньку ослабевают, а значит, шоу-бизнес вновь набирает силу.

Готовится выступить перед своими поклонниками и известная вокалистка, дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте.

В сторис микроблога певица поделилась видео, вероятно, из своей студии, где идут репетиции будущих концертов.

«Начали готовиться к новому шоу», — подписала кадры Кристина Орбакайте.

Музыканты играют на инструментах, а Кристина Орбакайте под музыку исполнила несколько красивых па. Двигается она невероятно красиво, поскольку профессионально занималась танцами.

На репетиции Кристина Орбакайте предстала в стильном образе — широких джинсах из разбеленного денима с потертостями, бледно-голубой блузе и белых кроссовках.

Напомним, в минувшие выходные Кристина Орбакайте стала гостьей праздника, который устроила известный адвокат Ида Достман в честь еврейского совершеннолетия своего сына Якова. На торжестве Кристина Орбакайте блистала в костюме цвета чайной розы.

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