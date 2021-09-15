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Все по-взрослому: Саша Артемова нарядила дочку в трендовый костюм пудрового цвета и черную косынку

Бывшая участница «Дома-2» Саша Артемова продумывает образы наследницы до мелочей.

Все по-взрослому: Саша Артемова нарядила дочку в трендовый костюм пудрового цвета и черную косынку
Саша Артемова с дочкой. Фото: instagram.com/artemovasasha1/

В ближайшее воскресенье, 19 сентября, дочери бывших участников «Дома-2» Саши Артемовой и Жени Кузина исполнится два года.

Саша Артемова сейчас активно готовится с размахом отпраздновать день рождения малышки, тщательно продумывая все детали предстоящего торжества и подбирая наряд для его виновницы.

Точно так же ответственно Саша Артемова относится к созданию повседневных луков для маленькой дочери. Всякий раз, когда девочка предстает на фото в Instagram своей звездной мамы, создается ощущение, что наряд на ней собирался с помощью профессионала.

Саша Артемова старается создавать целостные образы, прививая дочери с младых ногтей чувство стиля и вкуса.

Дочка Саши Артемовой в трендовом костюме и косынке
Дочка Саши Артемовой в трендовом костюме и косынке. Фото: instagram.com/artemovasasha1/

На этот раз Саша Артемова показала подросшую наследницу, облаченную в костюм, подобный которому можно увидеть на самых заядлых модницах. Малышка предстала в худи и штанишках пудрового оттенка. Дерзости образу придавала черная косынка, а белые кроссовки с темным рисунком поддерживали ее.

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