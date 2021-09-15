«Я бросила ребенка!»: Савельева поделилась редкими кадрами с подросшим сыном Сафонова

Саша Савельева прославилась, когда снималась в «Фабрике звезд». Потом много лет певица гастролировала с группой «Фабрика». Она никогда не была обделена вниманием мужчин, но ее сердце покорил актер Кирилл Сафонов. Влюбленные вместе уже 11 лет. Длительное время они не думали о детях, а потом завести ребенка оказалось проблематично. Однако в 2019 году артистка стала мамой. Она подарила избраннику сына Леона.

Сначала Саша скрывала свою беременность, потом она почти года предпочитала прятать наследника. До сих пор пара не показала лицо крохи. При этом они путешествует вместе с сыном. Недавно они вернулись из Италии, где Сафонов любовался озером Комо вместе с наследником. А теперь Савельева поделилась редкими кадрами, на которых запечатлена во время прогулки с ребенком. Фотографии сделал ее муж. На них певица предстала в белом наряде с брюками палаццо.

Артистка, как оказалось, опубликовала фото, так как уехала и впервые оставила малыша без своего внимания. Она не стала скрывать, что этот шаг дался ей нелегко.

«Я бросила ребенка!» Обычно такие назойливые фразы приходят маме на ум, когда она впервые уезжает от своего дитя больше чем на сутки. Чувство вины, что ты «отдыхаешь тут сама по себе, а он там бедненький один»… знакомо? Чувство страха, что ты одна летишь на самолете, «а вдруг что-то со мной случится?» И еще много каких мыслей хаотично роятся в голове. Сейчас Леону 2,5 года и я первый раз улетела на трое суток со спокойной (почти) душой. Признаюсь честно, до наступления этого возраста я боялась покидать его надолго», — рассказала звезда.

Поклонники восхитились снимками. Многие заметили, что Леон подрос и носит модную стрижку. «Такой костюмчик красивый», «Саша, вы красотка», «Вы такая же, как все мамы», «Малыш какой классный», «За ручку с мамой, что может быть милее», «Кирилл снимал? Вы очаровательны», «Самая лучшая семья, когда родители рядом», «Мальчик уже такой большой», — прокомментировали пост подписчики.

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