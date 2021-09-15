Кожа, красное платье, высокий хвост: Барановская в образе Зены – королевы воинов предстала на «Модном приговоре»

Юлия Барановская с новыми силами вернулась в рабочий график и снялась в нескольких программах «Модного приговора» на Первом канале, где она наряду с Эвелиной Хромченко и Александром Васильевым обсуждает луки героев.

Однако на сей раз Teleprogramma.pro решила обсудить образ самой Юлии Барановской со стилистом имиджмейкером Дианой Плиско. Ее красное платье из кожи с пышными рукавами, бантом и подчеркнутой талией, в котором звезда предстала на шоу, неизменно привлекало внимание.

«Классная прическа, высокий хвост, макияж, красный цвет платья и материал – кожа – создают образ такой воительницы, Зены – королевы воинов. Но форма платья нехорошо ложится на красный цвет, да еще и в коже. Платье имеет женственную форму: широкий объемный рукав, выделенную талию, бант на шее, драпировки по линии груди, пышную юбку. Такая модель хорошо бы смотрелась в шифоне, шелке, с принтом в горошек или цветок.

У платья очень много акцентов: и пышные рукава, и бант, и драпировка. Из-за этого Барановская в нем потерлась. Если оставить ее прическу и даже идею красного платья из кожи, то хотелось бы, чтобы оно было более лаконичным, чуть больше по фигуре и с открытой линией декольте, которое ей очень идет.

Одежда должна подсвечивать яркость, индивидуальность человека, а здесь получилось наоборот: платье оказалось ярче его носителя. Если посмотреть на ее образ в жакете, в котором она тоже появлялась на шоу, в нем она смотрится гораздо органичнее, чем в этом красном платье.

Вместе с тем платье отвечает современным трендам: кожа актуальна, красный и другие яркие тона – тоже, рукава-окорока, бант и драпировки – аналогично. Но в платье нарушена гармония. И, честно говоря, не представляю, кому бы оно подошло в принципе», — высказалась Диана Плиско.

Справка Teleprogramma.pro

Диана Плиско — стилист-имиджмейкер, дизайнер одежды, автор и ведущая проектов о моде и стиле на YouTube-канале. Является персональным стилистом и fashion-стилистом. Диана работает в индустрии моды уже больше 10 лет.

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