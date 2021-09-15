«Для любопытных «Варвар»: Татьяна Брухунова высказалась по поводу приписываемой ей беременности

Избранница Евгения Петросяна — Татьяна Брухунова — предстала в одежде свободного кроя на прогулке по Переславлю-Залесскому.

Избранница известно юмориста Евгения Петросяна — Татьяна Брухунова — уже не раз доказывала, то и сама обладает прекрасным чувством юмора.

На этот раз Татьяна Брухунова решила упредить все подозрения в беременности, представ в одежде свободного кроя во время экскурсии по Переславлю-Залесскому.

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Избранница Евгения Петросяна облачилась в свитер из плотного трикотажа приятного кофейного оттенка и модный тренч цвета жирных сливок. Комментируя свои снимки, Татьяна Брухунова на всякий случай сообщила, что не беременна.

«Путешествовать легко! Вокруг нас столько интересных мест! Один день в Переславль-Залесском. P. S. Для любопытных «Варвар» — я не в положении. Я просто толстая!» — сообщила Татьяна Брухунова.

Подписчики тут же сделали комплименты ее стройности, признавшись, что от души посмеялись над постскриптумом.

Напомним, у Татьяны Брухуновой и Евгения Петросяна есть маленький сын Ваган, которому в сентябре исполнилось полтора года.

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