«Не хочу в это верить»: Катя Колисниченко из «Дома-2» намекнула, что разводится с мужем из-за измен

Экс-участница проекта Катя Колисниченко призналась, что в ужасе от причины, по которой она приняла решение расстаться с отцом своего сына.

Бывшая участница «Дома-2» Катя Колисниченко подала документы на развод с мужем Алексеем Солодовниковым после двух с небольшим лет семейной жизни. В разговоре с подписчиками Катя Колисниченко отметила, что на этот поступок ее подвигли некие новые знания о муже, в которые она с трудом верит.

«Никогда не думала, что буду разводиться. Особенно неприятно, что это второй развод. Я просто не могу поверить в одну из причин, по которой я ушла. Не хочу в это верить. У меня всегда был нежный заботливый ласковый мужчина, который уделял мне много внимания, а потом он изменился», — сказала Екатерина Колисниченко.

Подписчики стали просить у нее озвучить, наконец, что же произошло. По их мнению, она поступает нечестно, давая неполную информацию. Но Катю это только разозлило.

«Вы обесцениваете мою искренность. Я развожусь, мне больно, я это показываю. Но если я не хочу грязные трусы вываливать на всеобщее обозрение, вы ставите мне это в укор», — высказалась Екатерина Колисниченко.

При этом косвенно она дала понять, что муж ей все-таки изменял. Отвечая на вопрос подписчицы об адюльтере, Катя Колисниченко заявила, что относится к изменщикам категорично, считая, что от них нужно сразу уходить и не давать шанса на прощение.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.