90 минут ежедневно: похудевшая Валерия показала, как тренируется дома по утрам

Певица не ходит в спортивный зал, оборудовав свою квартиру необходимой атрибутикой.

Многие артисты в период самоизоляции и пандемии жаловались на лишний вес и нехватку движений. Однако певица Валерия, напротив, этот период решила обратить в свою пользу.

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Каждый день артистка стала тренироваться по 90 минут с онлайн-тренером, оснастив свою квартиру необходимым спортивным инвентарем: ковриком, гантелями, гирей, кольцом, степом, палкой для гимнастики, мячом.

Как проходят эти занятия, показывал в личном блоге Иосиф Пригожин. Певица включает видеоконференцию с инструктором на телефоне, ставит гаджет на диван, а сама располагается рядом на ковре так, чтобы тренер ее видела.

И если сравнить эти кадры с нынешними, то можно увидеть очевидный результат тренировок Валерии: артистка заметно похудела, ее фигура подтянулась, появились выраженные мышцы.

Напомним, жене Иосифа Пригожина 53 года, она мама троих детей и уже гордо носит статус бабушки.

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