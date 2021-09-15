90 минут ежедневно: похудевшая Валерия показала, как тренируется дома по утрам

Многие артисты в период самоизоляции и пандемии жаловались на лишний вес и нехватку движений. Однако певица Валерия, напротив, этот период решила обратить в свою пользу.
Каждый день артистка стала тренироваться по 90 минут с онлайн-тренером, оснастив свою квартиру необходимым спортивным инвентарем: ковриком, гантелями, гирей, кольцом, степом, палкой для гимнастики, мячом.
Как проходят эти занятия, показывал в личном блоге Иосиф Пригожин. Певица включает видеоконференцию с инструктором на телефоне, ставит гаджет на диван, а сама располагается рядом на ковре так, чтобы тренер ее видела.
И если сравнить эти кадры с нынешними, то можно увидеть очевидный результат тренировок Валерии: артистка заметно похудела, ее фигура подтянулась, появились выраженные мышцы.
Напомним, жене Иосифа Пригожина 53 года, она мама троих детей и уже гордо носит статус бабушки.
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